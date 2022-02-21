Резкий рост: Синоптики удивили окончательным прогнозом на конец февраля в Краснодарском крае

Последняя неделя зимы ожидается невероятно теплой. Фото: Михаил ПАТЛИС

Февраль, удививший кубанцев метелями, гигантскими сугробами и ночными морозами, под занавес резко сменит настроение. В Краснодарском крае ожидается взлет температурных отметок до апрельских значений. Узнали у синоптиков, когда в регионе установится сказочно теплая погода.

Когда фактическая среднесуточная температура превышает 0 градусов, то наступает метеорологическая весна.

- На Кубани ее встречают не 1 марта, а почти на неделю раньше - 25 февраля, - говорили в краевом гидрометцентре.

Предсказания синоптиков сбываются на глазах. В начале рабочей недели погода в крае формировалась под влиянием холодного атмосферного фронта. Его облачная гряда временами закрывает небо плотной пеленой. Потому местами капает дождь, а приток солнечного тепла пока ограничен. Но к середине рабочей недели холодные воздушные массы покинут регион. А это значит, последняя рабочая неделя порадует ярким солнцем, ясным небом и высокими плюсовыми отметками.

- Начиная с 22 февраля по всему Краснодарскому краю будут проявления настоящей весны, - сказал глава Росгидромета Роман Вильфанд. - Температура в регионе в дневные часы будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла. При этом осадков не ожидается.

Самые высокие значения прогнозируют в центральной части края: в Краснодаре, Горячем Ключе и Усть-Лабинске ожидается до +17 градусов. Такие же отметки будут и на курортах. Однако, как говорят синоптики, на Черноморском побережье будет довольно ветрено. На участке Анапа – Геленджик будет бушевать южный ветер с порывами до 19-24 метров в секунду.

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