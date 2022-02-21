На футбольной базе Сергея Галицкого появился новый манеж

Новый объект почти закончен. Фото: Евгений Таранжин
Новый крытый манеж рядом с тренировочной базой ФК "Краснодар" почти достроили. Об этом рассказал на своей странице в соцсети фотограф клуба Евгений Таранжин.
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Этот манеж один из многих проектов Сергея Галицкого. Фото: Евгений Таранжин
Зафиксируем финальную стадию строительства манежа возле малой арены академии ФК "Краснодар". Осталось совсем чуть-чуть. Было интересно наблюдать за этим проектом, - пишет он.
К слову, бизнесмен и владелец футбольного клуба Сергей Галицкий финансирует сразу несколько строек в Краснодаре.
Скоро в нем начнут проходить тренировки. Фото: Евгений Таранжин
За пять лет на собственные деньги он возвел в родном городе сразу два стадиона и огромный парк. Недавно Сергей Галицкий взялся еще за реставрацию кинотеатра «Аврора». Уже скоро легендарное здание обретет новый облик.
Ни дожди, ни снег не страшны этому тренировочному объекту. Фото: Евгений Таранжин
Только он закончил возведение арены для «Краснодара-2», как уже ввязался в новую стройку. Теперь уже в Республике Адыгея. Там раскинулась база футбольного клуба «Краснодар». Она расположилась на берегу озера Четук.
Фото: Евгений Таранжин
Восьмитысячный стадион закончили прошлым летом. Его построили за полтора года.
Помимо этого сейчас там строятся три объекта, которые, по слухам, станут жильем для футболистов.
Фото: Евгений Таранжин
Не прекращает воплощать свои идеи Сергей Галицкий и самой главной достопримечательности Краснодара - парке рядом со стадионом. Дизайнеры радуют горожан то новым арт-объектом, то новой же очередью.
Новогодняя подсветка, ради которой со всех уголков Краснодарского края приезжали туристы, погасла на днях. Но парк уже начал готовиться к весне. И наверняка это будет что-то как всегда феерическое.