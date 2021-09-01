Строит без перерыва: Сергей Галицкий только закончил стадион, а уже возвел виллу на базе «Краснодара»

Фото: Евгений Таранжин

Владелец футбольного клуба «Краснодар» не любит громкие слова. Он привык все доказывать делом. За пять лет бизнесмен возвел в родном городе сразу два стадиона и огромный парк. Недавно Сергей Галицкий взялся еще за реставрацию кинотеатра «Аврора». Уже скоро легендарное здание обретет новый облик.

Кажется, что бизнесмен строит без остановки. Только он закончил возведение арены для «Краснодара-2», как уже ввязался в новую стройку. Теперь уже в Республике Адыгея. Там раскинулась база футбольного клуба «Краснодар». Она расположилась на берегу озера Четук.

Фото: Евгений Таранжин

Известный фотограф Евгений Таранжин уже стал летописцем проекта Сергея Галицкого. Это он первым рассказал горожанам о возведении новой арены для ФК «Краснодар-2». Восьмитысячный стадион закончили прошлым летом. Его построили за полтора года. Евгений Таранжин опубликовал первые кадры со стройплощадки, когда о ней никто даже не догадывался.

На днях фотограф нагрянул на базу футбольного клуба «Краснодар». Там он обнаружил две огромные «стекляшки». Внешне они похожи на виллы с панорамным видом на озеро. Оба здания расположены на территории базы.

Фото: Евгений Таранжин

- Извините, мы не комментируем эту информацию, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе клуба.

На снимках видны два объекта. Высота каждого – четыре этажа. Внешне они даже напоминают дома звезд Голливуда. Вместо бетонных перегородок – панорамные окна, вместо зеленого газона – терраса с видом на озеро. Такому виду позавидуют даже поп-звезды.

Фото: Евгений Таранжин

Пока неизвестно, как будут использоваться эти объекты. Болельщики гадают, что здесь будут жить футболисты. Это обычная практика для игроков, которые не любят тратить время на дорогу и живут и работают прямо на базе.