Эстетика 60-х, ландшафт – эпохи сюрреализма: Новый стадион Галицкого в Краснодаре поражает красотой

Фото: instagram.com/prostoevgeny

В Краснодаре продолжается строительство новой футбольной арены. Она распахнет свои двери уже будущей весной.

Во всяком случае, так говорят рабочие. Они буквально ночуют на арене. Строители делают все, чтобы завершить работы в срок.

Впервые о новом стадионе заговорили осенью прошлого года. Тогда рядом с парковкой на улице Посадского закипели работы. Местные жители долго гадали, что же появится на бывшем пустыре. Одни говорили, что это крытый аквапарк, другие – что новая очередь парка.

В итоге, не угадал никто. Новый стадион Сергея Галицкого откроется уже будущей весной. Владелец футбольного клуба «Краснодар» уже по традиции о своих планах не говорил никому.

О том, что на бывшем пустыре, развернулась масштабная стройка, люди узнали уже после старта работ. Тогда на будущий стадион массово завозили материалы и технику.

По информации «КП» – Кубань», на арене будут играть сразу несколько команд «быков», начиная от «Краснодар-2» и заканчивая женским клубом.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Популярный краснодарский фотограф Евгений Таранжин постоянно следит за работами на арене. Он ведет негласный дневник строительства стадиона. Свои снимки мужчина публикует в социальных сетях.

Темпы строительства поражают. За полтора года обычный пустырь превратился в полноценную арену. Здесь уже видна крыша и зрительские трибуны.

Также засеяно поле. Он уже готово принять футболистов. Но строительство пока отмашки не дают. Известно, что вместимость стадиона составит семь тысяч зрителей.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Пока неизвестно, когда арена распахнет свои двери. Но строители убеждены, что это случится не позже осени 2021 года, а новый стадион будет как минимум не хуже основного.

По словам рабочих, на новом объекте воплощены все самые современные архитектурные решения. Такой арены в России еще не было!