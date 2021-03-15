Вырос за полгода: Как выглядит сейчас новый стадион Галицкого в Краснодаре

Фото: instagram.com/prostoevgeny

В Краснодаре продолжается одна из масштабных строек - возводится новый стадион для футболистов. Техника шуметь вдоль улицы Посадского начала в сентябре 2020 года. Работы стартовали около парка «Краснодара».

Как позже выяснилось, на арене будут выступать команды «быков» первого и второго дивизионов, молодежка и женская команда.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Как обычно, о своих планах Сергей Галицкий не уведомляет общественность, предпочитая заниматься делом и не тратить время на слова.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Именно поэтому о стройке стадиона краснодарцы узнали когда работы шли уже несколько месяцев.

Зрительские трибуны уже установили. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин пристально следит за работами, снимает на камеру ход строительства и делится снимками в соцсетях.

Футбольное поле готово к матчу. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Темпы поражают! В декабре уже можно было разглядеть зрительские трибуны и крытый сектор. В январе начали монтировать крышу, а в феврале рабочие закончили укладку футбольного поля. Сам стадион будет рассчитан на 7 тысяч зрителей.

Вот так стадион выглядел месяц назад. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Прошло всего полгода, а сооружение, кажется, уже почти готово! Когда новый стадион распахнет свои двери, пока не ясно. Но есть информация, что уже в марте 2021 года стадион «Краснодар-2» примет первые футбольные матчи. Не исключено, что это будут важнейшие игры молодежного Евро-2021, куда пробилась сборная России.

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