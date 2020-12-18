Фото: скрин из видео @vkhashig

В сети появилось первое видео нового стадиона Сергея Галицкого в Краснодаре. Краснодарский предприниматель и меценат, продолжает удивлять. Владелец футбольного клуба «Краснодар» воплощает свои грандиозные идеи и мечты в жизнь, стоя сразу два новых стадиона для команд.

- Спортивная арена строится на улице Владислава Посадского. Здесь приобретает свои черты стадион «Краснодар-2», на котором будут выступать команды «быков» первого и второго дивизионов, молодежка и женская команда, - напомнили авторы проекта.

Рядом со стадионом «Краснодар-2» строится также полноразмерное футбольное поле с небольшими трибунами. Вероятно, здесь будут проходить детские турниры, а также тренировки команд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что уже поднимается крыша нового стадиона Сергея Галицкого в Краснодаре.