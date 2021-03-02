Сергей Галицкий презентовал проект реконструкции кинотеатра “Аврора”

"Аврора" до закрытия Фото: ГОНЧАРОВ Валерий Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/26933/3983656/

Губернатор Вениамин Кондратьев и предприниматель Сергей Галицкий 2 марта обсудили концепцию восстановления знаменитого краснодарского кинотеатра «Аврора».

«Аврора» — один из знаковых объектов городского ландшафта Краснодара. Он построен в 1967 году и является одним из ярких образцов советской архитектуры второй половины XX века.

Глава региона поблагодарил Сергея Галицкого за активное участие в проекте реконструкции кинотеатра.

– Хочу поблагодарить вас, что взялись за него и привлекли лучших архитекторов. Это символ Краснодара и края, важно, чтобы кинотеатр сохранил свой исторический облик, а любые конструктивные изменения обсуждались с жителями. «Аврора» принадлежит, прежде всего, им, – отметил Вениамин Кондратьев.

Сергей Галицкий подчеркнул, что проект реконструкции уже подготовлен, и в ближайшее время его представят горожанам. Главная цель проектировщиков-вернуть любимый уголок Краснодара его жителям.

– Для нас это большая честь и ответственность. И мы хотим, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который мы подготовили. Реконструкция займет время. Внешний вид останется без изменений. Но мы углубимся на 21 метр под землю. В подземно-цокольной части расположатся выставочный комплекс, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг, – рассказал Сергей Галицкий.

Согласно существующему проекту, «Аврору» трансформируют в крупный культурно-досуговый комплекс. В наземной части намечено открыть современный киноконцертный зал на 1200 мест.

– Проделана огромная работа. Если горожане примут такую концепцию, кинотеатр будет украшением краевой столицы, а также досуговым центром, которого в Краснодаре еще не было, – отметил Вениамин Кондратьев.

В 2019 году администрация краевого центра заключила концессионное соглашение на сумму около 3 млрд рублей по реконструкции «Авроры» с компанией Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой».

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