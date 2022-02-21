Ворона перестала воровать, а научилась понимать в сафари-парке Геленджика

Герда перестала драться и воровать. Фото: скриншот видео сафари-парк Геленджик

Герда - птица с характером. Недаром - ворона. До недавнего времени именно она задавала тон среди всех пернатых в геленджикском сафари-парке. Пока за воспитание "ночной фурии" не взялась Елена Миловидова. Это она год назад буквально выкормила белых медвежат, от которых после рождения отказалась мать-медведица.

- Я совсем не орнитолог, но в силу своей работы вникать приходится во все тонкости, - рассказывает Елена. - Сейчас самая моя любимая птица - это ворона Герда.

Их желание общаться уже можно назвать взаимным. Но еще недавно даже приблизиться к Герде было не только сложно, но и опасно. Всякий раз Герда норовила выколоть своей опекунше глаза.

- Мы научились общаться без травм. А месяц назад Герда утащила у меня инструмент для обработки лапок. Он блестящий, металлический. Потом сделала это еще раз. Но эти птицы очень умные, - продолжает Елена.

Герда быстро смекнула, что заработать лакомство можно, только если она подпустит к себе человека. И дозволила несколько раз провести инструментом по своим коготкам.

- Чтобы вы понимали, характер ее таков, что она может и на порог вольера не пустить. Не то что позволить причинить себе неприятные процедуры. Животные редко позволяют трогать себя за лапки или водить по когтям. Это табу! - говорит сотрудник сафари-парка.

За послушание Герда неизменно получает лакомство. А самым любимым яством стали арахисовые орешки. Она может терпеливо ждать, когда Лена достанет из кармана вкусности, и будет ожидать ее вновь.