Владельцев «дачи Сердюкова» будут судить за хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ

Дело направлено в суд

Следователи СК РФ по Южному военному округу постановили обвинительное заключение руководству общества с ограниченной ответственностью на Кубани за хищение более одного млрд рублей с 2012 по 2015 года у Минобороны РФ.

В ноябре 2012 года ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и частная фирма заключили договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по нескольким объектам на полигоне Южного военного округа. Но работы эти выполнены не были. Из всего гигантского бюджета было потрачено в действительности на монтажные работы около 170 млн рублей, тогда как по документам обозначался полный объем работ.

По периметру дом обнесен колючей проволокой Фото: Максим ПЕСКОВ

На скамью подсудимых сядет глава общества с ограниченной ответственностью Игорь Базовой, его подельник, чью вину следствие считает доказанной - военнослужащий Семен Москотов, находится в международном розыске.

- Летом 2014 года компания заключила с АО «Главное управление обустройства войск» договор на строительство объектов военной комендатуры, 115 военных автомобильных инспекций и гарнизонной гауптвахты, расположенных в Краснодаре. За это исполнителям заплатили более 177 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Южному военному округу.

159 млн рублей были выведены из бюджета проектов на "левые" счета. А работы выполнили только на 18 млн рублей. В итоге на руководство фирмы завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по сговору". Двое уже осуждены и отбывают наказание, еще троим предстоит суд.

Но дом стоит бесхозным Фото: Максим ПЕСКОВ

Напомним, 22 ноября 2012 года стало известно об обысках по делу "Оборонсервиса". В нем фигурировало множество фирм-однодневок, через которые уводилось имущество, принадлежащее ведомству. Одно из таких - так называемая "дача Сердюкова" под Анапой. Через год следователи возбудили уголовное дело и в отношении самого Анатолия Сердюкова - министра обороны РФ (2007 - 2012 гг.). Одним из фактов в деле была продажа частной фирме дома с участком в 0,9 гектара на самом берегу Черного моря. Но дело прекратили.

- Указанное недвижимое имущество было безвозмездно получено военным ведомством для нужд обороны из муниципальных земель. Однако уже через пять месяцев без проведения каких-либо работ по размещению планировавшихся военных объектов этот земельный участок был выведен из состава силового министерства и продан по заниженной более чем на 56 миллионов цене одной из коммерческих компаний, - сообщала Главная военная прокуратура в 2013 году. - Материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

А два года назад Арбитражный суд Краснодарского края поставил неожиданную точку в споре Росимущества и военной прокуратуры за эту собственность с некой ООО "Ситиинтжиниринг".

- Оборонное ведомство заявило претензии на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали, - аргументировал тогда свою позицию Арбитражный суд Краснодарского края.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

Но дом, в который было вложено уже немало сил и средств, по-прежнему пустует. Владельцы (или нет!) из частной фирмы, которая, судя по выпискам из реестра налогоплательщиков занимается строительством и монтажом, не были здесь много лет.