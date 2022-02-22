Автохамку, припарковавшую Porsche на встречке в Краснодаре, обокрал на полмиллиона бойфренд

женщина известна своими "подвигами" за рулем. Фото: скриншот видео 2013 года

45-летняя краснодарка Анна Миносьян попала в неприятную ситуацию. И не в первый раз. Жителям кубанской столицы она известна по хамскому поведению на дороге. В 2013 году разгорелся скандал после того, как она припарковала свой Porsche Cayenne прямо на встречке. Тогда на замечания прохожих разразилась нецензурной лексикой и заявила, что имеет родственников в прокуратуре, в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, а сама работает на Александра Ткачева, руководившего в то время регионом. Журналистам и активистам, а также прибывшему на место происшествия сотруднику ГИБДД, автоледи пригрозила, что «всех запомнила» и возмездие окажется скорым. Правда, сама едва не стала фигурантом дела, когда выяснилось, что в прокуратуре Краснодарского края о ней ничего не знают. Несколько лет она, по слухам, отсиживалась за границей.

Этого парня ищет полиция по наводки владелицы элитного гардероба

А теперь из ее квартиры в элитном жилом комплексе в Краснодаре вынесли одежды и драгоценностей больше, чем на полмиллиона рублей. В списке украденного числятся оригинальная женская сумка «Louis Vitton» за 4,5 тысячи евро, кроссовки «Armani» за 18, 6 тысяч рублей, 10-граммовое кольцо из красного золота с редким голубым топазом, золотое кольцо с драгоценным рубином и россыпью из 12 бриллиантов, а также дорогие наручные часы.

Правоохранителям уже известно имя подозреваемого. Это 26-летний близкий друг Анны. Он последним был в ее квартире. Молодой мужчина не судим, и остается только догадываться, что подтолкнуло его на циничную кражу женского барахла, хоть и такого дорогостоящего.

- Не исключено, что это оговор. Эта версия проверяется. Возможно, брошенная женщина так отомстила своему бойфренду, - выдвинули версию дерзкой кражи источники "КП" - Кубань" в правоохранительных органах.

Молодого человека объявили в розыск.