Погода на 23 февраля в Краснодаре: ждать ли тепла

23 февраля будет самым теплым днем за последнее время Фото: Михаил ПАТЛИС

На Кубань после зимнего снегопада возвращается тепло. Узнали, какой будет погода на 23 февраля в Краснодаре.

Резкое потепление связывают с ослабевающим влиянием фронтальных разделов на погоду региона. Так, повышение температуры до 18 градусов тепла в Краснодаре отмечено уже 22 февраля.

Как сообщают синоптики, не менее теплым выдастся в кубанской столице и День защитника Отечества – погода на 23 февраля в Краснодаре будет точно праздничной.

Так, в Краснодаре прогнозируют переменную облачность, осадков в этот день не ожидается. Лишь ночью и утром, по прогнозам Краснодарского гидрометцентра, на город опустится туман.

- Ветер юго-восточный и южный, переходящий на западный и северо-западный. Порывы будут достигать 4-9 и 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4 – 6 градусов тепла, днем - 6 – 18 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как уточняют синоптики, погода на 23 февраля в Краснодаре будет теплой. И это день станет самым теплым днем за последнее время.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что синоптики предупредили о резкой смене погодных условий в конце февраля.