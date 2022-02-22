Новые дороги не только туристам, но и военным: политолог рассказал, чего ждать Кубани из-за конфликта в Донбассе

Ситуация на Донбассе вызывает тревоги в приграничных регионах. Фото: Андрей Тимченко

Развертывание полноценных боевых действий на южной границе страны сейчас как никогда реально. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал документ о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками, что дает право защищать их от атак украинских военных. По данным оборонных ведомств, эти атаки усилились, а вероятность решить конфликт дипломатическим путем сошла на нет.

В Россию хлынули потоки беженцев. Десятки тысяч женщин и детей разместили у себя Ростовская, Волгоградская, Воронежская и Астраханская области.

Власти Краснодарского края тоже заявили о готовности принять бегущих от войны жителей Донбасса. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала везти их на Кубань из-за предстоящего курортного сезона.

Между тем до горячей точки рукой подать. Что в этой связи ждать жителям Краснодарского края, «КП» - Кубань» выяснила у политолога Геннадия Подлеснова.

- Во-первых, в ближайшие месяцы региональным властям, занимавшимся прежде исключительно гражданскими задачами, скорее всего, придется вникать еще и в военную тематику. Если события будут развиваться по военному сценарию, то теперь не только туристам, но и военной технике нужны широкие дороги и внятная логистика, - говорит сайту «КП»-Кубань» политолог Геннадий Подлесный.

Краснодарский край, по мнению Геннадия Подлеснова, должен стать оплотом стабильности в стране.

- И раньше, и сейчас нужна надежная кадровая политика в регионе. Чтобы в случае необходимости, военной в том числе, все здесь работало как единый механизм. Никакие внутренние недовольства, будь то мусорные полигоны и тому подобное, не должны мешать общей цели. А значит, эти проблемы нужно решать уже сейчас, - сказал политолог.

К слову, жители Краснодарского края откликнулись на призыв о сборе помощи жителям Донбасса. На территории края открыты сотни пунктов приема гуманитарной помощи, а люди размещают объявления с готовностью принять у себя целые семьи.