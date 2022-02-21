Жители Краснодарского края откликнулись на призыв о помощи. Фото: архив "КП"

Жители Кубани не остаются в стороне от чужой беды. Уже с 19 февраля они активно приносят продукты и предметы первой необходимости в пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Краснодарском крае. В волонтерском центре «Единой России» рассказали, что в регионе собрано более 16 тонн продуктов и полмиллиона рублей для эвакуированных с юго-востока Украины женщинам, детям и пенсионерам. Екатеринодарская епархия готовит к отправке в Ростовскую область около 9 тонн питьевой воды. Ее закупили на средства прихожан. В храмах тоже открыты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Краснодарском крае.

Пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Краснодарском крае расположены в каждом районе. Сюда можно принести детское питание, канцтовары, средства гигиены, подгузники, нескоропортящиеся продукты, воду, постельное белье, бытовую технику и другое. Телефоны волонтерского центра - 8-918-431-02-78; 8-918-431-04-37.

Пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Краснодарском крае:

Абинск, ул. Красная, 5 (СДК), ул. Интернациональная, 35б

Анапа, ул. Крымская, 125

Апшеронск, ул. Ленина, 22

Армавир, ул. Свердлова, 71

Белая Глина, ул. Красная, 160

Белореченск, ул. Интернациональная, 157

Брюховецкая, ул. Красная, 209

Выселки, ул. Ленина, 37

Геленджик, ул. Полевая, 37

Горячий Ключ, ул. Ленина, 185а. (ТО "Перекресток")

Гулькевичи, ул. Комсомольская, 80 (КДЦ "Лукоморье")

Динская, ул. Красная, 72а (ДРОМЦ)

Ейск, ул. Свердлова, 150

Кропоткин, пер. Коммунальный, 8

ст. Калининская, ул. Советская, 32

ст. Каневская, ул. Гагарина, 13

Кореновск, ул. Красная, 29 (РДК)

ст. Полтавская, ул. Просвещения, 107б

Краснодар, ул. Красноармейская, 53

ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 32

Крымск, ул. Ленина, 231 (СКЦ)

Курганинск, ул. Ленина, 27

Кущевская, ул. Ленина, 16

Лабинск, ул. Карла Маркса, 176 (ГДК)

ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 90

Мостовской, ул. Горького, 139

Новокубанск, улица Первомайская, 153

ст. Новопокровская, ул. Ленина, 113

Новороссийск, ул. Набережная адм. Серебрякова, 9

ст. Отрадная, ул. Первомайская, 24

ст. Павловская, ул. Крупской, 239

Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78

ст. Северская, ул. Петровского, 4

Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21

Сочи, ул. Навагинская, 9б

ст. Староминская, ул. Кольцовская, 24 (ЗАГС)

Тбилисская, ул. Красная, 24 (РДК)

Темрюк, ул. Ленина, 63

Тимашевск, пер. Советский, 7

Тихорецк, ул. Ленинградская, 205

Туапсе, ул. Карла Маркса, 21

Село Успенское, ул. Ленина, 108 (СДК ЛИРА)

Усть-Лабинск, ул. Ленина, 33

ст. Старощербиновская, ул. Советов, 54 (ЕДДС).

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