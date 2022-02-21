Поселить в своих квартирах и домах. Жители Краснодарского края готовы приютить беженцев из ДНР и ЛНР

Беженцев с юго-востока Украины готовы принять жители Краснодарского края. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Поток беженцев с юго-востока Украины в Россию не ослабевает уже несколько суток. Люди бегут, оставляя свои дома и имущество. Сейчас жителей непризнанных ДНР и ЛНР принимает несколько регионов, в том числе Ростовская и Волгоградская области. Ждут беженцев в Ленинградской области и в Башкирии.

Готовность принять женщин, детей и пенсионеров выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, что здесь им окажут любую помощь.

Но пока официального решения о приеме эвакуированных не принято.

Вместе с тем жители Кубани планируют безвозмездно предоставить свое жилье для беженцев. Волонтеры размещают объявления на сайте «Карта помощи», где указывают адрес и место возможного временного приюта тем, кто спасается от боевых действий. Беженцы, проверив карту, могут связаться с ними по телефону.

- Люди оказались в беде. У меня есть возможность, почему бы не помочь? Мне по наследству достался дом в поселке Ильич Темрюкского района. Он пустует, но там есть все для того, чтобы переночевать, приготовить пищу и отдохнуть, - рассказал «КП» - Кубань» житель Краснодара Дмитрий Крученко. – Я готов отдать его на длительное время. Но пока ко мне никто не обращался.

Свою готовность помочь выразили также жители Анапы, Краснодара, Динского района и станицы Полтавской.

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