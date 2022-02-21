Около 9 тонн питьевой воды для беженцев отправит Екатеринодарская епархия в Ростовскую область

Первая партия помощи беженцам из Донбасса будет отправлена 22 февраля. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В храмах Краснодарского края продолжают собирать средства на помощь беженцам из Донбасса. Первый гуманитарный груз отправится из Краснодара в Ростовскую область уже не этой неделе.

- На полученные от прихожан деньги закуплено более 9 тонн питьевой воды. Завтра, 22 февраля, мы отправим ее в Ростов-на-Дону и Шахты. Через три дня туда же поедет еще две машины с водой, - рассказал "КП"-Кубань" протоиерей Димитрий Болтонов.

Сбор средств для беженцев, которые находятся сейчас в Ростовской области, продлится до 6 марта. В каждом храме Екатеринодарской епархии установлены специальные ящики для сбора средств. Каждый желающий может пожертвовать посильную сумму. Также прихожане могут принести предметы первой необходимости и продукты. Их передадут эвакуированным с юго-востока Украины.