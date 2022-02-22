Южные морские ворота и обслуживание экспорта из Новороссии. Кубань выиграет от независимости в ДНР и ЛНР

По мнению политолога, Кубань будет нашими южными морскими воротами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для Краснодарского края последствия признания народных республик Донбасса будут ощутимыми, как в перспективе ближайших месяцев, так и в перспективе ближайших лет. Первое, что нужно понимать, Россия на этом не остановится. Москва намерена заставить Украину выполнить минские соглашения и, прежде всего, конституционную реформу, которая приведет к децентрализации этой страны и фактическому, а может, и формальному вхождению значительной ее части в состав России. Это наша цель и заявления Владимира Путина о его понимании декоммунизации Украины явно эту цель демонстрируют. Плюс, новый закон о гражданстве, где вводится новое основание для получения гражданства – в случае увеличения территории России.

Что при этом ждет Кубань?

Первое, наплыв беженцев из Донбасса. К счастью, сейчас их стараются распределить по многим регионам России, однако, значительная их часть, естественно, попадет и в Краснодарский край. Их нужно будет благоустроить и дать им работу.

Второе, в случае эскалации конфликта и принуждении Украины к Минску, нас ждут вести с фронта, как правило, не самые радостные. К счастью, перевес мощи России над Украиной слишком велик, чтобы военная операция обернулась большими потерями.

Третье, в случае успешной реализации планов России на Украину, Кубань, скорее всего, ждет развитие портовых мощностей. До тех пор, пока Запад не признает наши новые границы, Кубань будет нашими южными морскими воротами и ей придется обслуживать экспорт из Новороссии. В настоящий момент, Украина, имея неразвитые финансовые институты и откровенно слабое сельское хозяйство, является одним из крупнейших производителей пшеницы, подсолнечника и ряда культур – если просто нормализовать сельское хозяйство Новороссии, Россия сможет удвоить свой урожай и увеличить сельскохозяйственный экспорт в разы. Но для этого придется и развивать свою экспортную инфраструктуру. Поэтому я бы ожидал бурное развитие портовой и транспортной инфраструктуры. Я понимаю, это может понравиться не всем, однако порты – это тысячи рабочих мест и серьезное ускорение развития региона.

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