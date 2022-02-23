Прогноз погоды на 8 марта 2022 в Краснодаре: ждать ли снег

Прогноз погоды на 8 марта 2022 в Краснодаре окажется полон сюрпризов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прогноз погоды на 8 марта 2022 года в Краснодаре многих интересует уже сейчас. Еще бы - планы на Международный женский день многие жители города строят заранее. В праздничные выходные краснодарцы собираются открывать сезон пикников и шашлыков. Но, разумеется, если погода позволит. Синоптики рассказали, чем порадует природа прекрасных дам.

Прогноз погоды на 8 марта 2022 в Краснодаре окажется полон сюрпризов. К счастью, приятных. Старожилы хорошо помнят, как в Международный женский день в городе пошел снег, да такой, что к вечеру выросли небольшие сугробы. В этом году возвращения зимы не ждут - согласно долгосрочному прогнозу, будет переменная облачность. А вероятность дождей сохранится на минимальном уровне.

- Однако максимально точный сценарий можно составить лишь за пару дней до определенной даты, - напоминают в Гидрометцентре России.

Радостным окажется прогноз погоды на 8 марта 2022 в Краснодаре и в плане температурных отметок. В дневные часы в городе воздух прогреется до +9...+11 градусов, ночью похолодает до +3. Ветер при этом будет слабым, резких порывов не прогнозируют.

Конечно, такая погода пока совсем не располагает к посиделкам на траве. Не стоит забывать - март на дворе. Зато прогулки на свежем воздухе никто не отменял! К тому же самый яркий весенний праздник можно встретить и дома.

Напомним, «Комсомольская правда» - Кубань» ранее рассказывала, какая весна ждет Краснодарский край, а также, к чему готовиться жителям Кубани.