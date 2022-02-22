Многодетная семья отравилась угарным газом в Краснодаре

В причинах, которые привели к отравлению угарным газом, теперь разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неисправная печь едва не стала причиной смерти многодетной семьи, проживающей в краснодарском поселке Зеленопольском. Утро 22 февраля женщина растопила печку в доме, где помимо нее находились еще четверо детей 6-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти лет. Спустя время родители заметили, что в комнатах дым, а дети плохо себя чувствуют. Испугавшись отравления угарным газом, все вместе сразу же поехали в краевую клиническую больницу. Там медики осмотрели детей и оказали первую помощь.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего инцидента, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Врачи провели обследование и успокоили родителей в том, что опасности здоровью нет. К проверке обстоятельств случившегося подключились и сотрудники краевой прокуратуры.

Напомним, похожий инцидент в поселке Афипском закончился трагедией. В доме с газовым отоплением мог быть неисправен котел или система вентиляции. Из-за отравления угарным газом погибла женщина и четверо детей.