Как в фильме ужасов. Под Геленджиком нашли загадочный склеп с черепами и подвешенными телами

Жуткая находка под Геленджиком. Фото: скрин видео vl_z89

Блогер Владимир и его друг на днях решили воспользоваться теплым выходным днем и отправились на прогулку в горы. Их маршрут пролегал у курортной Кабардинки под Геленджиком. Парни любовались роскошными видами, а потом заметили заброшенную постройку. То, что они увидели внутри здания, заставило их похолодеть.

- Там была целая куча черепов. Из них кто-то сложил алтарь. Кости были проткнуты стрелами. В подвале мы нашли подвешенные головой вниз тела, которые также были пронзены стрелами. Жуткое зрелище, - рассказал «КП» - Кубань» Владимир.

В полицию парни бежать не стали. Присмотревшись, молодые люди поняли, что все эти останки - лишь бутафория. Но кто создал комнату страха, пока не совсем понятно.

- Я выложил в соцсети видео, и мне стали писать, что здесь снимали какой-то российский сериал. В октябре-ноябре в этом месте действительно проходили какие-то съемки, что наводит нас на то, что это реквизит, оставшийся после киношников, - отметил Владимир.

С этой версией не согласен экскурсовод из Новороссийска Константин. Он водит туристов по разным локациям и говорит, что странные кости появились в заброшке уже давно.

- Это джиперы сделали на бывшей насосной станции. Они сюда туристов возят. Там выше, на кабардинском перевале, они еще домик Бабы-яги установили, - сообщил мужчина.

Локация, по всей видимости, пользуется популярностью у тех, кто интересуется мистикой и любит пощекотать нервы.

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