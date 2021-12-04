Таинственный склеп с непростой историей: знаменитая гробница, найденная под Анапой, могла исчезнуть с лица земли

Судьба уникального склепа оказалась непростой. Фото: museumgorgippia

Открытие склепа в станице Анапской наделало много шума в научных кругах в начале 20 века. Его называли сенсацией. И это не удивительно. На земле, где раньше жили древние греки, удалось найти хорошо сохранившийся склеп. Он был датирован IV-III вв. до н.э и назван «Герооном». Предполагается, что такие усыпальницы возникали на месте гибели героев в античные времена. Правда, гробница была дважды безжалостно разграблена, но погребальная камера предстала в своем первозданном виде. Она вся была тщательно штукатурена, стены были расписаны красками, на них изображались четырехугольники и орнамент, характерный для искусства древних греков. Свод был небесно-голубым.

Внутри склепа. Фото: museumgorgippia

Находка вызвала восторг у знаменитого археолога Николая Веселовского, который занимался исследованием памятников древности на территории Кубани. Он перенес ее в городской парк, чтобы все желающие могли прикоснуться к истории. Но ученый и представить себе не мог, какая непростая судьба ждет его открытие.

После революции о памятнике истории забыли – было не до этого. Во время Великой Отечественной войны ему нашли спорное применение, в гробнице хранили оружие. А потом рядом со склепом стали расти новые здания, что конечно, сказалось на сохранение гробницы печальным образом. Время шло, и вместе с тем безвозвратно были утрачены уникальные росписи.

Археолог Николай Веселовский у склепа. Фото: museumgorgippia

- 30 августа 1960 года склеп был поставлен на государственную охрану. В августе 1969 года было принято решение о реставрации и переносе памятника к зданию Анапского краеведческого музея с целью сохранения склепа от разрушений и включения его в экспозицию музея. В итоге переносить склеп не стали, его реставрация прошла на старом месте. Реставрационные работы закончились в 1972 году. В 2007 году склеп демонтировали специалисты Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурного наследия Краснодарского края при проведении строительных работ. Сейчас он находится рядом с Бюветом на проспекте Революции, - рассказали в Анапском археологическом музее «Горгиппия».

Склеп состоял из двух помещений. Фото: museumgorgippia

Кто был захоронен в гробнице под Анапой, доподлинно неизвестно. Не могут сейчас сказать ученые о том, какие артефакты были в склепе до разграбления. Но даже без ответов на эти вопросы очевидна уникальность древнего памятника и его ценность для истории Краснодарского края.

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