«Просто до истерики». Пробки в три ряда сковали дворы у парка Галицкого

Заторы сковали дворы у парка Галицкого. Фото: скрин видео

Выходной день 23 февраля выдался по-настоящему весенним. Солнце наконец показалось на небе, днем воздух прогрелся до +18 градусов. В такую погоду оставаться дома не хотелось, поэтому краснодарцы решили поехать в парк Галицкого. Казалось, что сегодня здесь отдыхал весь город. Многие приехали на машинах и стали бросать их в ближайших дворах. Автомобили жильцов оказались заблокированными, а потом образовалась такая пробка около многоэтажек, что у многих сдавали нервы.

- Моя подруга смогла проехать один(!) двор за 40 минут. У нее началась истерика. После этого она оставила машину на свободном месте и пошла пешком. Ехать было невозможно. Почему не могут закрыть? Запретить, чтобы не заезжали во дворы? – рассказала «КП»-Кубань» Екатерина.

Пик заторов пришелся на послеобеденное время. Машины во дворах стояли в три ряда без малейшего шанса на движение.

- Краснодар пробками не удивишь, но такого я еще не видела. Дело в том, что одна парковка у парка Галицкого сейчас заставлена строительной техникой, и там мало места, а о другой, дальней, мало кто знает. Ну или просто лень туда идти. Вот все и оставляют машины под нашими окнами, не задумываясь о том, сколько неудобства они доставляют и нам, и себе в том числе, - отметила Екатерина.

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