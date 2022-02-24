Чемпиона по тяжелой атлетике обвиняют в сексуальном насилии над внучкой

Известного кубанского спортсмена обвиняют в насилии над внучкой. Фото: ta93.ru

64-летний Сергей Аракелов – личность известная в мире спорта. Еще в 16 лет он стал чемпионом СССР по тяжелой атлетике среди школьников, тягал штангу на европейских турнирах, дважды становился победителем на первенствах планеты и 16 раз бил мировые рекорды.

После получения травмы Аракелов решает завязать с выступлениями, но не со спортом. Он стал руководителем федерации тяжелой атлетики в Краснодарском крае, а сейчас занимает пост начальника сборной команды Кубани. Казалось бы, жизнь удалась – слава, почет и уважение. Но в 2015 году все изменилось. Его обвинили в совращении… своей же внучки.

Сын Сергея Аракелова Эдуард развелся со своей женой Дианой через несколько лет после рождения дочери. С маленькой Соней отец продолжал общаться, навещал ее или забирал к своим родителям.

Но после этих визитов экс-теща спортсмена стала замечать странности в поведении трехлетней девочки.

- Я спрашивала, что она делала у папы с дедушкой, во что играли. А Соня пряталась то под кровать, то в угол, то глазки закрывала. Потом она стала все облизывать, - рассказывает бабушка девочки Валентина Ибрагимова. - У нее были игрушки – огурчики, бананчики. Она стала совать их себе под платье…А потом вообще сказала, что дед делал ей больно. Мы отвели Соню к психиатру, который подтвердил, что ребенок был жертвой сексуальных действий.

В апреле 2015 года семья Ибрагимовых обратилась в следственный комитет по Краснодарскому краю. Они настаивали на том, что дед по отцу совершал развратные действия в отношении внучки. Первая экспертиза, которая положила начало расследованию уголовного дела, была проведена с участием Сони в Департаменте материнства и детства. Специалисты изучили видео с ребенком и нашли у ребенка раннюю сексуализацию поведения, которая имеет причинно-следственную связь. После этот же факт подтвердили эксперты из управления ГСУ Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Они рекомендовали девочке медико-психологическую реабилитацию и запретили все следственные действия с ней.

Со слов бабушки Сони, у самого Аракелова выявили нарушения в сексуальной сфере, в том числе склонность к педофильному поведению. Но последующие тесты именитого спортсмена, проведенные в «Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», эту информацию не подтвердили.

Волокита длиною в семь лет

Семь лет бабушка Сони Валентина Ибрагимова обивает пороги силовых структур, чтобы доказать вину Сергея Аракелова.

- Уголовное дело было трижды запрошено на проверку в ГСУ СК РФ СКФО. Каждая проверка заканчивалась требованиями провести определенные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В апреле 2018 года я попала на личный прием к заместителю председателя СК РФ. Подробно рассказала о том, что в Краснодаре всячески пытаются дело замять, как я считаю. В нем на тот момент уже имелись четыре экспертизы на ребенка, в которых был сделан однозначный вывод – малышка подвергалась насильственным действиям. Кроме психологической травмы, у малышки имеются и физические. В трехлетнем возрасте она стала пациенткой детского гинеколога, - говорит бабушка Сони Валентина Ибрагимова. - Следователи пока поставить точку в этом деле не могут. А постановление о закрытии отменялось 10 раз! Следователи неоднократно признавали, что особо тяжкое событие преступления против несовершеннолетней налицо. Однако до сих пор виновный не привлечен к ответственности.

Сам Сергей Аракелов говорит, что следствие разобралось в деле еще в 2018 году.

- Дело прекращено, и это обосновано по закону. Обвинений в мою сторону не было, мы все проходили как свидетели, когда было предварительное расследование. Правоохранители искали подтверждение доводов семьи Ибрагимовых, которые пытались их предъявить мне. Но эти доводы не подтверждены, - рассказал «КП» - Кубань» Сергей Аракелов. – Просто Валентина Ивановна – такой подлый человек. Ей официально ответили все силовые структуры. Все проверялось, были свидетели, были экспертизы. Все проверили. Что еще? Знаете, обвинения от семьи Ибрагимовых посыпались после того, как мой сын решил развестись. А потом моя бывшая теща не смогла смириться с тем, что у моего сына появилась новая семья. Мы старались общаться, сын приезжал, дарил подарки, чтобы ребенок не ощущал, что родители разошлись. Но их задача была обрезать все контакты.

А пока взрослые выясняли отношения, Соне уже исполнилось 9 лет…

КОММЕНТАРИЙ СУ СК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

- В рамках расследования уголовного дела следователями проведен комплекс необходимых следственных действий и более 20 экспертных исследований, в том числе психофизиологические и психолого-сексолого-психиатрические экспертизы. В ходе следствия доводы заявительницы не нашли своего подтверждения, - отметили в ведомстве.

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