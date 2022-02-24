С юга России пустят дополнительные поезда

Цена билета не поменяется Фото: Максим ПЕСКОВ

Из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России пустят дополнительные поезда. Об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе РЖД.

Компания-перевозчик ждет роста спроса на поездки в этих направлениях.

- Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не спровоцировал повышение стоимости, - уточнили в РЖД.

В действующие составы планируют включить дополнительные вагоны.

Пока все вокзалы в городах на юге страны работают штатно. Поезда со всей страны приходят и отправляются строго по расписанию.

Напомним, аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике, а также в других городах на юге страны закрыли до 2 марта.

- Задержаны пять рейсов, но воздушная гавань функционирует в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе аэровокзала в Сочи.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов будет сообщено дополнительно. Все рейсы отменены, авиакомпании вернут билеты пассажирам.