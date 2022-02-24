Стоимость билетов всем вернут

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановлены полеты. Такое решение приняли авиационные власти России.

-Полёты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00.00 25 февраля временно приостановлены, - сообщает пресс-служба оператора аэропортов.

Авиационные власти признали зону для полётов над югом страны не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

- Мы настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений, - говорят в пресс-службе оператора аэропортов.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов будет сообщено дополнительно. Пресс-служба оператора аэропортов Все рейсы отменены, авиакомпании вернут билеты пассажирам.