На помощь моряку вышли катера пограничников

Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии. Один из членов команды тяжело ранен, сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

- В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда «SGV-FLOT» и «SERAPHIM SAROVSKIY» подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполь. В результате обстрела нефтегруз «SGV-FLOT» получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение, - сообщили в ведомстве.

Экипаж самостоятельно потушил пожар на борту судна. Оба корабля продолжили движение.

Чтобы оказать помощь моряку и эвакуировать его с поврежденного судна, в море вышли пограничники.

Напомним, в Азовском море временно приостановлено судоходство. Такое поручение поступило от Министерства обороны Российской Федерации.

- Приостанавливаем судоходство в Азовском море в соответствии с федеральным на основании прибрежного предупреждения от Минобороны РФ. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Росморречфлот Алексей Кравченко.

На азовском побережье расположены три порта: "Темрюк" и "Кавказ" в Темрюкском районе и "Ейск".