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Происшествия24 февраля 2022 11:02

Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии

Тяжело ранен моряк
Ева МУР
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
На помощь моряку вышли катера пограничников

На помощь моряку вышли катера пограничников

Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии. Один из членов команды тяжело ранен, сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

- В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда «SGV-FLOT» и «SERAPHIM SAROVSKIY» подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполь. В результате обстрела нефтегруз «SGV-FLOT» получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение, - сообщили в ведомстве.

Экипаж самостоятельно потушил пожар на борту судна. Оба корабля продолжили движение.

Чтобы оказать помощь моряку и эвакуировать его с поврежденного судна, в море вышли пограничники.

Напомним, в Азовском море временно приостановлено судоходство. Такое поручение поступило от Министерства обороны Российской Федерации.

- Приостанавливаем судоходство в Азовском море в соответствии с федеральным на основании прибрежного предупреждения от Минобороны РФ. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Росморречфлот Алексей Кравченко.

На азовском побережье расположены три порта: "Темрюк" и "Кавказ" в Темрюкском районе и "Ейск".

ЧППроисшествия: ЧП