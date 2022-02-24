В Азовском море приостановили судоходство. Когда снимут ограничения

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В Азовском море временно приостановлено судоходство. Такое поручение поступило от Министерства обороны Российской Федерации.

- Приостанавливаем судоходство в Азовском море в соответствии с федеральным на основании прибрежного предупреждения от Минобороны РФ. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Росморречфлот Алексей Кравченко.

На азовском побережье расположены три порта: "Темрюк" и "Кавказ" в Темрюкском районе и "Ейск".

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на юге России закрыли 12 аэропортов. Небо освободили от гражданских судов для безопасности. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержано пять рейсов.

В РЖД готовятся назначить дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны.

В министерстве образования Краснодарского края заявили, что учебный процесс приостанавливаться не будет. В ближайшее время вводить ограничения для посещения образовательных учреждений не планируется.