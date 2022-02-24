«Весть о закрытом небе застала нас в воздухе»: туристы в Сочи прилетают в опустевший аэропорт

Аэропорт в Сочи обезлюдел Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт в Сочи остался единственным в регионе, который по-прежнему принимает и отправляет гражданские самолеты. Утром 24 февраля Росавиация назвала перечень воздушных гаваней на юге страны, которые до 2 марта перестанут функционировать. Все это, по данным ведомства, продиктовано соображениями безопасности из-за спецоперации вооруженных сил РФ в Донбассе.

Автобусы бесплатно доставляют не улетевших туристов из аэропорта на вокзал Фото: Олег УМАРОВ

Сейчас обычно людный аэровокзал на курорте выглядит непривычно пустым.

Внутри аэропорта пассажиров встречает рамка металлоискателя и "рентген" багажа.

Корреспондент "КП" проехал на таком автобусе Фото: Олег УМАРОВ

- Нас эта новость застала в воздухе. Было тревожно. Но прибыли в Сочи, а здесь тепло и солнце...И непривычно пустовато, - говорит "КП" - Кубань" туристка из Новосибирска.

Действительно, такая картина для Сочи очень непривычная. В аэропорту полон только зал отлета, но туда пускают только тех, кто уже прошел регистрацию на свой рейс. Обратного пути у них нет. Несмотря на сообщения на электронных табло, что часть рейсов задерживается, пассажиры будут дожидаться посадки здесь.

- Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Каких-либо отклонений, ограничений со стороны аэропорта и федеральных властей у нас нет. В настоящее время наблюдаются задержки с отправлением и прибытием воздушных судов. Это связано с тем, что авиакомпании вынуждены согласовывать новые маршруты, которые дольше по времени и, соответственно, их прибытие в аэропорт Сочи задерживается, - пояснил "КП" - Кубань" управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексея Комарова.

На табло, кстати, горят надписи, что некоторые рейсы в Москву отменены. Для пассажиров этих маршрутов власти Сочи организовали специальный шатлл до железнодорожного вокзала.

- Два автобуса курсируют с интервалом в 30 минут. Проезд бесплатный. Посадку пассажиров осуществляют транспортные волонтеры, - сообщили в мэрии Сочи.

Корреспонденту "КП" - Кубань" удалось сесть на один из таких автобусов и доехать вместе в группой туристов из Краснодара до вокзала.

В расписание поездов добавились составы Фото: Олег УМАРОВ

- Ну что ж теперь делать! Хоть альтернатива есть и на том спасибо, - хором говорят они. - А вообще, мы бы не против здесь остаться.

Надо сказать, что из-за большого спроса РЖД добавляет количество составов,следующих из курортных городов. По данным перевозчика, к удорожания билетов это не приведет.

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