Международные и российские авиакомпании отменяют ближайшие рейсы в Краснодарский край

Международные авиаперевозчики приостанавливают сообщение с южными рубежами России Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Авиакомпании начали отменять рейсы в Краснодарский край из-за закрытых аэропортов на юге России. С 24 февраля по 2 марта приостановлена работа аэропортов в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Авиаперевозчик Uzbekistan Airways предупредил пассажиров, купивших билеты на ближайшие даты об отмене рейсов в Краснодар, запланированных на 27 февраля и 1-2 марта.

- Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на другую свободную дату после того, как полеты будут возобновлены, - сообщили в пресс-службе компании.

К таким же мерам были вынуждены прибегнуть российские авиакомпании. Прекратили сообщение с южными аэропортами «Ямал» и «ЮТэйр».

- В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России „ЮТэйр“ временно отменяет рейсы в Геленджик, Анапу, Белгород, Краснодар, Липецк, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Элисту. У пассажиров отмененных рейсов есть право на полный возврат стоимости билета, либо же они могут выбрать любую другую дату вылета после того, как ограничения будут сняты, - сообщили 24 февраля в управлении по связям с общественностью «ЮТэйр».

О приостановке полетов к южным рубежам страны из-за закрытого воздушного пространства сообщили представители и других авиакомпании. Пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом. Из-за повысившегося спроса увеличено количество поездов, курсирующих между Москвой и Краснодарским краем.