Зима огрызнется: в Краснодарский край вернутся заморозки и дожди

На Кубани ждут резкое похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло, которое держится на Кубани в последние дни, оказалось обманчиво. Несмотря на то, что 23 февраля Краснодар побил температурный рекорд 56-летней давности, увы, встречать весну пока рано. Под занавес зима решила огрызнуться. В последние выходные февраля ожидается похолодание и осадки.

На погоду в Краснодарском крае окажет влияние атмосферный фронт. Именно он станет причиной кратковременных дождей, в горных районах – с мокрым снегом.

- Будет пасмурно, поэтому приток солнечного тепла приостановится, температура понизится до +8 градусов, - сказала «КП» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Конечно, температуры не такие высокие, как были до этого. Но все же отмечу - это не аномалия, значения выше обычных показателей для конца зимы.

По прогнозам, 26 и 27 февраля в крае будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь, на высотах - мокрый снег.

Ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду. При этом на Черноморском побережье порывы достигнут 12-14 метров в секунду, днем 27 февраля - до 15-20 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха будет держаться на отметках +3-8°, днем воздух прогреется до +7-12 градусов 26-го числа и до +5-10 градусов 27 февраля, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом на вершинах ожидаются небольшие заморозки. Температура воздуха днем будет ниже нуля, а в ночные часы значения упадут ниже 6-8 градусов со знаком минус.

На Черноморском побережье местами дождь. Ночью температура воздуха 5-10 градусов тепла, днем отметки повысятся лишь на пару градусов.