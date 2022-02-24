В Краснодаре зафиксирован температурный рекорд. Фото: Михаил ПАТЛИС

Погоду в регионе в последние дни диктовал атлантический циклон. Он принес на Кубань небывалое тепло. Синоптики говорили - 23 февраля будет температурный пик. Их прогнозы сбылись. В Краснодаре побит температурный рекорд 56-летней давности.

- Днем 23 февраля 2022 года было зафиксировано +20 градусов. Это исторический максимум, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. - Предыдущий рекорд был в 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +18,6 градуса.

Увы, надолго высокие плюсовые значения не задержатся. Уже 25 февраля в Краснодарском крае начнет холодать. К выходным над регионом появятся массивы дождевой облачности - это вызовет кратковременные осадки. Это приведет к понижению отметок - воздух будет прогреваться до +8-10 градусов.