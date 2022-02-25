Американский беспилотник второй день летает возле Сочи

Разведывательный полет длится уже долгое время. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат вторые сутки летает вблизи Сочи. Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.

Согласно порталу, беспилотник под кодовым названием FORTE11 взлетел в Сицилии. Далее он преодолел воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии, после чего оказался над Украиной. При этом, судя по траектории движения, летательный аппарат уже не раз пролетел вдоль российской границы, неоднократно «наматывал» круги. Вторые сутки его замечают вблизи Сочи - беспилотник кружит над Черным морем и близко к берегу не приближался.

Вот так выглядит траектория полета летательного аппарата США около Сочи. Фото: flightradar24.com

Отметим, что подобные летательные аппараты имеет длину 13,53 метра, размах его крыла - 35,42 метра. Предназначен он для ведения стратегической воздушной разведки. Главная особенность - беспилотник может заходить на большую глубину территории в течение длительного времени. При этом во время полета на больших высотах он способен сделать обзор больших территорий, а затем передавать развединформацию в реальном времени.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Сочи был замечен самолет-разведчик США. Маршрут данного воздушного объекта пролегал от Новороссийска до Сочи.

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