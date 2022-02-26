За два дня выручка выросла в разы. С чем рестораторы Сочи связывают хорошую прибыль на курорте в конце февраля

Туристы в Сочи делают выручку

В Сочи пребывает около 100 тысяч туристов. Отели и гостиницы города в прибрежном кластере загружены на 67% и порядка 90% отдыхающих находится в горном кластере. Многие приезжают на курорт одним днем.

Рестораторы рассказали, что с 24 и 25 февраля выручка выросла в разы. На прибыль, по их мнению, повлияло не количество самих туристов, а погода.

- В Сочи было холодно, зябко и ветрено. Никто на улицы выходить не хотел. А 24 и 25 февраля температура поднялась до 17 градусов тепла. Все вытянулись к солнышку, подышать воздухом. Соответственно, и кафе с ресторанами заполнились посетителями, - рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» один из рестораторов.

Утром 26 февраля в Сочи было пасмурно, немного капал дождь. По прогнозам, к вечеру снова усилится ветер.

- С вечера и до конца суток 26 февраля, а также ночью 27 февраля на курорте прогнозируется сильный ветер, местами порывы 15-17 м/с, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Снова теплая погода в Сочи установится с начала рабочей недели. 28 февраля, по прогнозам, снова столбики на термометрах вытянутся до отметки 17 градусов тепла. Но ненадолго. С 3 марта произойдет «температурный обрыв» - на курорте похолодает и вновь пойдут дожди.

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