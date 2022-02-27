Анапа отправляет туристов поездами: на курорте создан мультимодальный центр перевозок

В Анапе туристы едут поездами вместо самолетов

Авиасообщение с курортной Анапой временно прекращено. 24 февраля Росавиация закрыла воздушную гавань на вылет и прилет, как и аэропорты других южных городов, из соображений безопасности. Спецоперация вооруженных сил РФ в Донбассе идет уже четвертые сутки.

Туристы покидают Анапу на поезде

Между тем, даже зимой в Анапе всегда немало туристов. Февраль - время, которое любят отдыхающие преклонного возраста. В городе нет изнурительного зноя, а на пляжах царит полное умиротворение.

- Я как чувствовала, не полетела самолетом. На поезде гораздо комфортнее и, как оказалось, надежнее, - встречаем первую же туристку на набережной. Пожилая гостья Анапы решила насладиться морским воздухом перед отправкой обратно в Москву.

Пассажиры недовольны альтернативой

На железнодорожном вокзале Анапы довольно людно. На платформу прибыл дополнительный поезд в Санкт-Петербург. Идет посадка. Людей много.

На вокзале людно

Многим из тех, кто садится в вагон пришлось менять авиабилет на железнодорожный.

Перевозчик добавил поезда

Кстати, отсюда, с ж/д-вокзала в Анапе, теперь курсируют мультимодальные автобусные и железнодорожные рейсы. Перевозки из Краснодарского края на полуостров стартовали 26 февраля. Этот транспорт будет курсировать между курортом и Симферополем до 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Таким образом Анапа стала своего рода центром авто и железнодорожных перевозок в Крым. По данным мэрии курорта, все службы работают в слаженном режиме.

- В настоящее время на территории города находятся 5 тысяч отдыхающих. Никто из них не останется без внимания и поддержки, - рассказали в мэрии Анапы.