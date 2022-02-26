Рейсы будут осуществляться с 26 февраля по 10 марта Фото: mintrans.gov.ru

Из Анапы в Крым запустили мультимодальные автобусные и железнодорожные рейсы. Перевозки из Краснодарского края на полуостров стартовали 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Мультимодальные перевозки запущены в связи с временным закрытием нескольких южных аэропортов. Работу приостановили воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика. Автобусные и ж/д рейсы направляются через транспортно-пересадочный узел Анапы, транспорт будет курсировать между курортом и Симферополем с 26 февраля по 10 марта.

Автобусы рассчитаны на 49 пассажиров. Транспорт отправляется от ж/д станции краснодарского курорта два раза в день - в 8:30 и 13:00. А в Симферополь рейсы ежедневно будут прибывать в 12:30 и 17:00 в зависимости от выезда.

Отправиться из Крыма на Кубань возможно в 9:00 и 11:00 – посадка осуществляется на железнодорожном вокзале. В Анапу пассажиры прибудут в 13:00 и 15:00.

Уточняется, что на перевозки выписывается «единый» билет» - оформление завершается за 30 минут до выезда. А для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд.

Цена перевозки на поезде по единому билету составляет 3,6 тысячи рублей в плацкартном вагоне, а в купейном - 4,8 тысячи рублей. А за проезд на автобусе пассажир заплатит 774,6 рубля.

Оформить билеты можно в кассах ж/д вокзалов либо на сайте АНО «ЕТД» в подразделе «поезд+автобус».

Также задать интересующие вопросы можно по номеру круглосуточной бесплатной «горячей» линии: 8 (800) 600-1-006.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, почти 5 тысяч дополнительных мест выделят в поездах из городов юга России 26 февраля. А 27 февраля готовы добавить еще 8 тысяч мест и пустить 9 дополнительных поездов