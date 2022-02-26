Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 9:19

Почти 5 тысяч дополнительных мест выделят в поездах из городов юга России 26 февраля

27 февраля добавят 8 тысяч мест и пустят 9 дополнительных поездов
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

4800 дополнительных мест в поездах из городов юга России увеличат 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что 27 февраля количество дополнительных мест составит 8 тысяч. В том числе дополнительно пустят 9 поездов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об увеличении поездов из южных городов в связи с временным закрытием аэропортов. В штатном режиме продолжает работу лишь воздушная гавань Сочи.

Накануне сообщалось, что из курорта в Москву дополнительно пустили три поезда.