Три поезда добавили из Сочи в Москву

Три поезда дополнительно ввели из Сочи в Москву. Так, из курорта в столицу добавили рейсы №204, 306 и 202.

В том числе к прежним маршрутам прикрепляют дополнительные вагоны.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что из Краснодарского края пустят дополнительные поезда. Количество маршрутов увеличили из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России.

Увеличение ж/д рейсов связано с приостановкой работы аэропортов Кубани. Воздушные гавани временно закрыты до 2 марта в связи с признанной небезопасной зоной полетов.

Тем временем аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. На базе воздушной гавани создадут временный авиахаб – она сможет принимать высокий процент стыковочных рейсов.