Имитация футбола. Бывшему тренеру новороссийского «Черноморца» и игрокам вынесли приговор за продажу матча

Игроков и тренера "Черноморца" будут судить за "договорняк". Фото: сайт команды "Черноморец"

В России впервые осудили тренера футбольной команды Хазрета Дышекова и игроков из Новороссийска за "имитацию футбола". Громкое уголовное дело за "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" (так звучит 184 статья УК РФ) разбирали в воронежском суде. Речь идет о матче между ростовской "Чайкой" и новороссийским "Черноморцем" в рамках премьер лиги РПЛ. Тогда, в мае 2019 года, клуб из Новороссийска потерпел поражение со счетом 3:1.

Напомним, после многочисленных публикаций в СМИ и критики экспертов руководство Российского футбольного союза обратилось в полицию.

Помимо Хазрета Дышекова на скамье подсудимых оказались шесть футболистов – вратарь Максим Шваргирев, защитники Анатолий Пуляев, Даниил Лезгинцев и Иван Юдин, полузащитники Евгений Кузнецов и Станислав Резников.

- Следствие установило, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей, - комментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по результатам матча, сделка тогда состоялась.

- Нам известно, что тренер убедил игроков имитировать оборонительные действия при игре с соперником, что и привело к проигрышу, - уточняют в МВД.

К слову, тогда в мае 2019 года в клубе отрицали все обвинения.

- ФК "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование и готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и ФК "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба, - гласило официальное обращение на странице "Черноморца".

Однако суд в Воронеже признал вину подсудимых доказанной и назначил им наказание в виде денежных штрафов.

Хазрет Дышеков должен заплатить в государственную казну 400 тысяч рублей, а игроки - от 290 до 350 тысяч.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.