Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 28 февраля 2022 года: небо над регионом закрыто, морской порт попал под санкции

Из Анапы туристы едут поездами

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 28 февраля 2022 года. С момента начала спецоперации вооруженных сил РФ в Донбассе прошло больше трех суток. За это время аэропорт в Сочи остался единственным на юге страны, готовым принимать гражданские самолеты. Воздушные гавани в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты до 2 марта. Летать в небе над Краснодарским краем, по данным Росавиации, сейчас небезопасно.

Зато для туристов, путешествующих в Сочи или транзитом через черноморский город, авиатранспорт полностью доступен.

С ж/д вокзала в Анапе теперь курсируют мультимодальные автобусные и железнодорожные рейсы. Перевозки из Краснодарского края на полуостров стартовали 26 февраля. Этот транспорт будет ездить между курортом и Симферополем до 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

А в это время следователи подтвердили, что во время обстрела с украинской стороны трое военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили ранения различной степени тяжести, военному имуществу Министерства обороны Российской Федерации причинен крупный ущерб.

Главное следственное управление СК РФ возбудило по факту уголовное дело сразу по двум статьям о покушении на сотрудника правоохранительных органов и умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Ведется тщательное расследование.

К слову, оперативнее всех на настроения на мировом рынке после начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине 24 февраля отреагировали торговые сети. Без объяснения причин спустя сутки ритейлер DNS повысил цены на бытовую технику и смартфоны сразу на 30 процентов.

"КП" - Кубань" прошлась по магазинам, чтобы понять, как изменились ценники на электронику и бытовую технику в этой связи 27 февраля. Общее впечатление - контроль цен наладили. Но никто не может сказать, как долго и какие товары дорожать точно не будут.