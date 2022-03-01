«Мустанг» влетел в полицейского на перекрестке в Краснодаре. Появилось видео

ДТП попало на видео

Кадры, на которых полиции лежит на земле, корчась от боли разлетелись по сети. Позже стало известно, что в сотрудника ГИБДД в Краснодаре на полной скорости въехал оранжевый "мустанг". Появилось даже видео столкновения.

На кадрах видно, как водитель разогнал свой спорткар настолько, что не смог развернуться на перекрестке и ушел в неуправляемый занос.

В это время сотрудник ГИБДД, остановивший другой автомобиль, проверял у водителя документы. Он не мог видеть, как с другой стороны на него буквально летит "мустанг".

- В результате он допустил столкновение с двумя автомобилями марок «Hyudai» и «Toyota», а также сбил стоящего на разделительной полосе островка безопасности инспектора ДПС, - прокомментировал "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Водитель «Ford Mustang» вместо того, чтобы остановиться, попытался сбежать с места аварии. Попытка была пресечена сотрудниками полиции, которым также пришлось оказывать первую помощь серьезно пострадавшим в ДТП коллеге и водителю автомобиля «Hyundai». Обоих увезли в больницу с тяжелыми травмами. Все детали чрезвычайного происшествия сейчас устанавливают следователи.