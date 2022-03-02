«Вывез, чтобы спасти»: эвакуированная из Донецка семья ищет работу в Краснодаре

Иван Бондаренко уехал из ДНР, спасая семью Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Иван Бондаренко тоже среди беженцев, которые прибыли в Краснодар, когда началась эвакуация. Он из Донецка вывез жену и шестилетнюю дочь. Семья сейчас живет в квартире родственников в Краснодаре. Сейчас он понимает, что уехали они не зря, и это решение, возможно , спасло их жизни.

- Мы смотрим новости оттуда и ужасаемся. Очень большие разрушения и жертвы. Это очень страшно. Так же, как было в мае 2014 года, когда стали бомбить Донецк, - признается Иван. - Россия должна была рано или поздно вмешаться, потому что своими силами мы бы не справились. ДНР и ЛНР сами не решили бы проблемы. Силы неравны.

Иван с дочкой пришел в соцзащиту за единовременной выплатой от российского государства. Семью оформили быстро, в очередях стоять не пришлось.

- Родственники дали нам жилье. Поэтому мы поехали в Краснодар. Будем искать работу с женой, а дочку надо устраивать в школу. Но хотим, чтобы скорее все закончилось, и мы могли вернуться обратно в Донецк, - говори мужчина.

На Родине у Ивана остались братья и родители. Они созваниваются, но связь с республикой очень плохая. Мужчина надеется, что скоро вернется в свой дом, а пока пытается обустроиться в Краснодаре.

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