Эксперты объяснили, на что обращать внимание и от чего будут зависеть цены на жилье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рынок недвижимости Краснодарского края чутко относится к различным событиям и своевременно на них реагирует. После начала спецоперации в Донбассе в отношении России последовали ряд санкций. И, конечно, один из главных вопросов, который волнует людей, что будет происходить на рынке недвижимости в новых условиях.

Что будет с ценами?

- Рынок недвижимости диктует свои коррективы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» директор агентства недвижимости «РиелтПартнер»в Краснодаре Евгения Плахотная. - Например, мы видим, что застройщики подняли цены.

Это связано, прежде всего, с тем, что строительные компании начали получать письма от поставщиков об удорожании материалов. Себестоимость возведения дома увеличится. Это прекрасно понимают застройщики, которые, естественно, работать себе в убыток не будут, а значит и опускать цены на жилье не станут.

- Отмечу, что люди, которые в свое время инвестировали свои деньги в новостройки, сейчас наоборот снижают цены. То есть мы наблюдаем в этом сегменте небольшой спад - примерно 15-20%, - уточняет Евгения Плахотная. - Фиксируем также снижение цены в дорогих объектах - элитные метры стали чуть доступнее. Но все же ненамного.

При этом на вторичном рынке, по словам эксперта, реакция дургая. Владельцы сейчас не готовы продавать и снимают квартиры с «витрин».

- И это нормально, потому что вторичный рынок всегда так реагирует в экстренных ситуациях, - добавляет директор агентства недвижимости «РиелтПартнер»в Краснодаре Евгения Плахотная. - В целом, паники мы не наблюдаем.

Однако, когда весной будет пик цен на жилье в Краснодарском крае, эксперты пока не говорят. Сейчас они довольно сдержаны в прогнозах. По их словам, ситуация на рынке недвижимости меняется ежечасно. Потому «потолка» этой весной мы можем еще не достигнуть.

Ипотека выручит?

После того, как Центробанк озвучил новую ключевую ставку, стало ясно, что надеяться на ипотеку желающим приобрести жилье все-таки не стоит. Большая часть сделок осуществляется с привлечением ипотечных займов, а это значит, что потенциальным покупателям все-таки стоит отложить покупку, независимо от того, будет ли это первичное или вторичное жилье.

- Тем кто только собирается взять ипотеку специалист рекомендует не торопиться, так как сейчас ключевая ставка 20%, - рекомендует «Комсомольской правде» - Кубань» независимый кредитный специалист Елена Мирошникова. - Лучшее, что можно сейчас сделать - переждать и дождаться стабилизации рынка.

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