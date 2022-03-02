Эвакуированная из Луганска в Краснодар женщина расплакалась, когда пришла оформлять выплаты. Вот, что она сказала

Виктория Каневец приехала на Кубань с дочерью-второклассницей. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Виктория Каневец – в числе первых беженцев, которые приехали в Краснодар сразу же, как в ДНР началась эвакуация. Она собрала пару чемоданов вещей, взяла свою дочь-второклассницу и убежала их родного Луганска. Оставаться там было уже сложно. Так настоял и супруг Виктории, который помог семье добраться до границы с Ростовской областью, а сам остался дома.

Уже несколько дней Виктория живет в Краснодаре у своей мамы, которая еще в 2014 году бросила все и уехала на Кубань. А в первый день весны Виктория Каневец пришла в соцзащиту – оформлять документы на материальную помощь. Беженцы могут получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, прибывшего в Россию.

Когда Виктория Каневец заполнила все документы, расплакалась:

- Нам часто приходилось приезжать в Краснодар. Как начинаются активные обстрелы, мы сразу же собирались, пережидали, а потом обратно ехали в Луганск, - плачет женщина. - И так все восемь лет. Потому что страшно. До объявления эвакуации мы пытались жить мирной жизнью, работали, дочка во 2 класс пошла. А тут снова убегаем. Все жители ДНР и ЛНР с нетерпением ждут окончания военной спецоперации и благодарны, что в России они могут найти временный приют. Кто, как не Россия, нам поможет? Нам больше некому помочь. Хочется, чтобы все закончилось и поскорее вернуться домой.

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