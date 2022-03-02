Строительный рынок ждет пересмотр цен. Что будет с недвижимостью в Краснодаре в ближайшее время

Цены на жилье вырастут. Фото: архив "КП"

Строительный рынок в Краснодаре замер. Центробанк поднял ключевую ставку из-за вновь введенных санкций Запада до 20 процентов. Это потянуло вверх ставки по ипотечным кредитам. Сейчас они колеблются у разных банков от 18 до 22 процентов. К счастью для покупателей жилья осталась льготная ипотека. Она распространяется на семьи с детьми и тех, кто берет жилищный кредит в сельской местности. Но даже они, скорее всего, отложат приобретение квартиры или дома.

- На днях все банки по ипотекам приостановили рассмотрение заявок. Они висят на дополнительном запросе документов или в отказе. Подозреваю, что в ближайшее время первичный рынок будет более-менее работать, а вторичка встанет вся с таким непроходимым процентом, - рассказал «КП»-Кубань коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко.

Эксперт отмечает, что строящиеся проекты сейчас не привлекают покупателей. Люди не хотят вкладывать в то, что сильно подорожает. К тому же есть риски, что объекты вообще никогда не увидят свет из-за грядущего увеличения цен на строительные материалы.

- У меня нет суперпозитивных прогнозов по первичной недвижимости. Сейчас нет очереди из клиентов, которые планируют купить строящийся дом. По моим наблюдениям, большинство людей предпочитают готовые дома либо откладывают покупку на неопределенный срок. Замерли и застройщики. Многие из них поставили продажу недвижимости на «стоп» и не продает ее, - заявил Коваленко.

Все участники рынка ждут наиболее подходящий момент, чтобы начать сделку. Покупатели бояться прогадать из-за резкого падения руля, а застройщики не могут определиться с окончательной стоимостью объектов. Ведь цена на стройматериалы могут скакнуть от 15 до 40 процентов.

- Сейчас идет корректировка цен на стройматериалы. Большинство из них – импортные. Например, электрика или отделка. А значит, подорожание неизбежно. Собственники тоже затаились и сняли свои предложения по продаже недвижимости. Потому что сегодня можно продать квартиру за 3 млн рублей, а завтра эти деньги будут иметь совсем другое значение, - объясняет эксперт.

Впрочем, Коваленко считает, что говорить о банкротстве застройщиков и остановке строительства преждевременно. Он также отметил, что стоимость домов и коттеджей в ближайшее время может подняться по самым скромным подсчетам на 10-15 процентов.

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