Закопали ребенка и пошли на пикник: Убитого родителями в Краснодаре пятилетнего мальчика лишь год назад суд вернул в семью

Следователи продолжают выяснять подробности преступления

Эта трагедия потрясла всех. Поздним вечером 10 июня на пульт отделений "Лиза Алерт" в Краснодарском крае и даже в соседних регионах пришло срочное сообщение: "Пропал 5-летний Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) в Краснодаре".

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

31-летняя мама Андрюши - Алена Маслянникова рисовала полицейским и поисковикам совершенную пастораль: мальчик отдыхал на берегу Кубани вместе со своей большой и дружной семьей. Папа и мама жарили шашлыки, а две сестренки Андрюши и он сам резвились в песочке. В какой-то момент Андрюша увидел на берегу кошку, пошел ее погладить...и не вернулся.

Поисковики по опыту знали, в такой ситуации медлить было нельзя. И уже ночью, 10 июня, развернули на берегу реки штаб. Но Андрюшу не нашли ни ночью, ни утром, ни следующим днем.

Андрюшу искали всем городом Фото: Личный архив

А явно деланное горе мамы Алены и семейные скелеты в шкафу навели оперативников угрозыска на совсем уж печальные выводы. Искать с самого начала было бессмысленно: папа (вернее, отчим Сергей Бугорков) убил Андрюшу еще два дня назад и закопал недалеко от места активных поисков на берегу Кубани. Чтобы скрыть преступление, родители вместе инсценировали пикник, а потом заявили мальчика в розыск.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах Фото: Личная страница Вконтакте

Но, оказывается, Андрюшу можно было спасти от изуверов-родителей. Бабушка мальчика Анжелика Васильевна Любимова обращалась в суд, чтобы лишить, с позволения сказать, мать Андрюши родительских прав. И ей это даже почти удалось (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка Фото: Личный архив

- Я воспитывала и старшую ее дочку и Андрюшку, - рыдает в голос бабушка убитого мальчика. - Дети ей были не нужны. Она меняла мужиков, как перчатки. И даже штраф получала за занятие проституцией.

Материнский инстинкт у Алены, по словам ее собственной матери, проснулся, когда во время пандемии в стране начали раздавать по 10 тысяч рублей на детей.

- Тогда-то она и пришла ко мне требовать обратно Андрюшу и Светочку, - рассказывает бабушка.

Анжелика Васильевна тоже не сдалась, а заявила о беспутстве дочери в органы.

- Инспектор ПДН, не помню ее имени сейчас, очень подошла скрупулезно ко всему. Она сходила в школу, собрала сведения, что Алена никогда не занималась воспитанием детей. Составила протоколы, на основании которых суд и встал на нашу сторону, - продолжает бабушка.

На заседании в апелляции Анжелика Васильевна не была. Зато Алена устроила там целое представление, разжалобив судью. Решение Советского районного суда отменили, и постановили отдать детей матери.

Мальчик просился к бабушке, но его били Фото: Личный архив

- Дети рыдали, когда их отдавали - Андрюшка и Светочка. Это мне писала потом инспектор ПДН. А меня даже не позвали на то заседание суда, - плачет Анжелика Васильевна.

Побывав у матери и отчима, Андрюша часто жаловался, что его бьют. Но дети были гарантией выплат, и Алена, по словам матери, "терпела их присутствие".

- Органы опеки тоже нас поддерживали и даже предлагали подать в Кассацию на решение краевого суда. Но я уже была без сил с этим бороться, - продолжает бабушка Андрюши.

Андрюшу и 11-летнюю дочку Алены от другого отца вернули тогда матери и отчиму. Через год пятилетнего мальчика искал весь город. А он был уже мертв.

Сейчас отчима Сергея Бугоркова допрашивают следователи. Он сам рассказал им, как убивал ребенка и избавился от его трупа. Тело мальчика, действительно, нашли рядом с тем местом, где накануне изображали семейную идиллию чета Бугорковых-Маслянниковых.

- Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ход расследования уголовного дела руководителем СУ СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Не исключено, что в процессе расследования убийства ребенка всплывут еще какие-нибудь шокирующие детали.

12 июня суд должен определить матери и отчиму Андрюши меру пресечения.