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12 июня 2022 4:46

Закопали ребенка и пошли на пикник: Убитого родителями в Краснодаре пятилетнего мальчика лишь год назад суд вернул в семью

Бабушка убитого родителями 5-летнего мальчика в Краснодаре рассказала, что его можно было спасти
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Следователи продолжают выяснять подробности преступления

Следователи продолжают выяснять подробности преступления

Эта трагедия потрясла всех. Поздним вечером 10 июня на пульт отделений "Лиза Алерт" в Краснодарском крае и даже в соседних регионах пришло срочное сообщение: "Пропал 5-летний Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) в Краснодаре".

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка

Фото: Личная страница Вконтакте

31-летняя мама Андрюши - Алена Маслянникова рисовала полицейским и поисковикам совершенную пастораль: мальчик отдыхал на берегу Кубани вместе со своей большой и дружной семьей. Папа и мама жарили шашлыки, а две сестренки Андрюши и он сам резвились в песочке. В какой-то момент Андрюша увидел на берегу кошку, пошел ее погладить...и не вернулся.

Поисковики по опыту знали, в такой ситуации медлить было нельзя. И уже ночью, 10 июня, развернули на берегу реки штаб. Но Андрюшу не нашли ни ночью, ни утром, ни следующим днем.

Андрюшу искали всем городом

Андрюшу искали всем городом

Фото: Личный архив

А явно деланное горе мамы Алены и семейные скелеты в шкафу навели оперативников угрозыска на совсем уж печальные выводы. Искать с самого начала было бессмысленно: папа (вернее, отчим Сергей Бугорков) убил Андрюшу еще два дня назад и закопал недалеко от места активных поисков на берегу Кубани. Чтобы скрыть преступление, родители вместе инсценировали пикник, а потом заявили мальчика в розыск.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах

Фото: Личная страница Вконтакте

Но, оказывается, Андрюшу можно было спасти от изуверов-родителей. Бабушка мальчика Анжелика Васильевна Любимова обращалась в суд, чтобы лишить, с позволения сказать, мать Андрюши родительских прав. И ей это даже почти удалось (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка

Фото: Личный архив

- Я воспитывала и старшую ее дочку и Андрюшку, - рыдает в голос бабушка убитого мальчика. - Дети ей были не нужны. Она меняла мужиков, как перчатки. И даже штраф получала за занятие проституцией.

Материнский инстинкт у Алены, по словам ее собственной матери, проснулся, когда во время пандемии в стране начали раздавать по 10 тысяч рублей на детей.

- Тогда-то она и пришла ко мне требовать обратно Андрюшу и Светочку, - рассказывает бабушка.

Анжелика Васильевна тоже не сдалась, а заявила о беспутстве дочери в органы.

- Инспектор ПДН, не помню ее имени сейчас, очень подошла скрупулезно ко всему. Она сходила в школу, собрала сведения, что Алена никогда не занималась воспитанием детей. Составила протоколы, на основании которых суд и встал на нашу сторону, - продолжает бабушка.

На заседании в апелляции Анжелика Васильевна не была. Зато Алена устроила там целое представление, разжалобив судью. Решение Советского районного суда отменили, и постановили отдать детей матери.

Мальчик просился к бабушке, но его били

Мальчик просился к бабушке, но его били

Фото: Личный архив

- Дети рыдали, когда их отдавали - Андрюшка и Светочка. Это мне писала потом инспектор ПДН. А меня даже не позвали на то заседание суда, - плачет Анжелика Васильевна.

Побывав у матери и отчима, Андрюша часто жаловался, что его бьют. Но дети были гарантией выплат, и Алена, по словам матери, "терпела их присутствие".

- Органы опеки тоже нас поддерживали и даже предлагали подать в Кассацию на решение краевого суда. Но я уже была без сил с этим бороться, - продолжает бабушка Андрюши.

Андрюшу и 11-летнюю дочку Алены от другого отца вернули тогда матери и отчиму. Через год пятилетнего мальчика искал весь город. А он был уже мертв.

Сейчас отчима Сергея Бугоркова допрашивают следователи. Он сам рассказал им, как убивал ребенка и избавился от его трупа. Тело мальчика, действительно, нашли рядом с тем местом, где накануне изображали семейную идиллию чета Бугорковых-Маслянниковых.

- Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ход расследования уголовного дела руководителем СУ СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Не исключено, что в процессе расследования убийства ребенка всплывут еще какие-нибудь шокирующие детали.

12 июня суд должен определить матери и отчиму Андрюши меру пресечения.

ЧППроисшествия: ЧПУбийство родителями 5-летнего мальчика в Краснодаре