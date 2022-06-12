Мать пятилетнего мальчика, разыгравшую розыск мертвого сына, исключили из списка подозреваемых в убийстве

Это подъезд, в котором жил мальчик Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Отчима убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре задержали на 91 час. Об этом сообщил источник "КП" - Кубань". Но его жена, разыгравшая поиски своего мертвого сына, 31-летняя Алена Маслянникова-Бугоркова - не числится пока подозреваемой ни по одной из статей уголовного кодекса.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка Фото: Личный архив

- Она не проходит ни по статье "Укрывательство преступления", ни по статье о соучастии, - сообщил источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах. - Потому что главный подозреваемый - ее муж. Возможно, дело переквалифицируют. Но пока все так.

Вместе с другими своими детьми - дочерьми 1,5 и 11 лет - Алена сейчас временно гостит у родственников. Квартира в Краснодаре, где, по версии следствия, и произошло убийство, исследуется криминалистами.

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

- В тот день мы не слышали ни шумов никаких, ни звука. Мальчика помним, он такой был очень развитый не по годам, - рассказали "КП" - Кубань" соседи семьи. - Дети всегда были чистыми и ухоженными, но совместных прогулок семейных мы не видели.

Отчим, говорят они, был всегда на работе - он устанавливал и ремонтировал сантехнику, а Алена не показывалась на улицу.

К слову, на доме, где они живут, - повсюду видеокамеры. Более того, они исправны.

- Да, у нас все видео фиксируются, - загадочно поведала "КП" - Кубань" старшая по подъезду.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах Фото: Личная страница Вконтакте

Говорят, именно эти кадры помогли правоохранителям заметить Бугоркова с огромной спортивной сумкой в руках, в которой, по их версии, он вынес из квартиры тело несчастного мальчика.

То, что труп ребенка нашли в месте, которое указал отчим, пока официально не подтверждено.

Андрюшу искали всем городом Фото: Личный архив

- Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ход расследования уголовного дела руководителем СУ СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Не исключено, что в процессе расследования убийства ребенка, всплывут еще какие-нибудь шокирующие детали.

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