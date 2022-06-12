Мать, разыгравшую поиски мертвого пятилетнего сына в Краснодаре, штрафовали за проституцию

Расследование продолжается

После сообщения о том, что пятилетний Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) мертв, появляются все новые и новые подробности биографии родителей. Напомним, отчима Андрюши 28-летнего Сергея Бугоркова подозревают в убийстве мальчика. Якобы именно он забил ребенка до смерти, а потом вынес тело в сумке на берег Кубани и закопал.

Алена засветилась за неприглядным занятием

Пока непонятно, как ему в этом помогала мать мальчика 31-летняя Алена Маслянникова-Бугоркова и помогала ли вообще. Но датой смерти Андрюши следователи называют 8 июня. А объявили в розыск его родители два дня спустя поздним вечером.

При этом они разыграли все так, будто отдыхали на берегу всей семьей. А когда на минуту отвлеклись, сына уже не обнаружили.

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

Сейчас отчим Андрюши задержан и дает показания, но Алена по-прежнему на свободе и находится с остальными своими детьми у родни. Более того, она ждет четвертого.

Однако "КП" - Кубань" удалось узнать, что несколько лет назад Алену Масленникову штрафовали за занятие проституцией (решение суда имеется в распоряжении редакции). В документе указан адрес, по которому "ночную бабочку" застали с поличным.

Впрочем, она отделалась лишь протоколом об административном правонарушении и штрафом в 1,5 тысячи рублей. Судьба ее детей на тот момент мало кого волновала.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах Фото: Личная страница Вконтакте

Кстати, и Андрюша, и 11-летняя Света жили с рождения с бабушкой. В 2021 году мать Алены подала иск об ограничении ее родительских прав, и Советский суд даже удовлетворил ее требования.

Но Алена обжаловала решение и забрала Андрюшу и Свету к себе. Вместе с Бугорковым они воспитывали на тот момент полугодовалую Анечку.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка Фото: Личный архив

Сейчас отчима Сергея Бугоркова допрашивают следователи.

- Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ход расследования уголовного дела руководителем СУ СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Не исключено, что в процессе расследования убийства ребенка всплывут еще какие-нибудь шокирующие детали.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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