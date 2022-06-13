Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2022 6:03

Температура воды в Черном и Азовском морях стала комфортной для купания

Названы города, где морская вода прогрелась лучше всего
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Теперь можно ехать на море не только загорать, но и купаться

Теперь можно ехать на море не только загорать, но и купаться

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Начался разгар отпусков, а погода в Краснодарском крае идеальна для отдыха. Туристы облюбовали Кубань уже с конца мая. В регионе воздух прогрелся выше +30 градусов. Сейчас днем можно сгореть не только на лежаке у моря, но и просто прогуливаясь в пекло больше пяти минут.

Несмотря на жару в Краснодарском крае, море оставалось холодным, в воду плюхались только закаленные, многие заходили лишь помочить ножки. Синоптики сообщили, что Азовское и Черное моря местами стали комфортными для купания.

- Морская вода прогрелась до +24 градусов в Ейске и Геленджике. В Анапе, Новороссийске и Сочи до +22 градусов, в Туапсе вода +20, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре.

По данным экспертов, наиболее комфортной для купания считается вода, температура которой колеблется в пределах +23...25 градусов. Ранее так и сообщалось, что моря прогреются для комфортных температур к середине июня.

Если говорить о погоде, то температура воздуха на Кубани поднимется днем до +34 градусов, в горах до +27, на Черноморском побережье до +31. В Краснодаре днем ожидается +33 градуса тепла.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода в Краснодарском крае будет находиться под влиянием фронтальных разделов, поэтому местами вновь ожидаются сильные дожди с градом.

ЧИАЙТЕ ТАКЖЕ

Не пробки, а космос: 10-балльные заторы образовались на трассе к Черному морю

Они растянулись на десятки километров (читайте далее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ