Температура воды в Черном и Азовском морях стала комфортной для купания

Теперь можно ехать на море не только загорать, но и купаться Фото: Галина КОПЫЛОВА

Начался разгар отпусков, а погода в Краснодарском крае идеальна для отдыха. Туристы облюбовали Кубань уже с конца мая. В регионе воздух прогрелся выше +30 градусов. Сейчас днем можно сгореть не только на лежаке у моря, но и просто прогуливаясь в пекло больше пяти минут.

Несмотря на жару в Краснодарском крае, море оставалось холодным, в воду плюхались только закаленные, многие заходили лишь помочить ножки. Синоптики сообщили, что Азовское и Черное моря местами стали комфортными для купания.

- Морская вода прогрелась до +24 градусов в Ейске и Геленджике. В Анапе, Новороссийске и Сочи до +22 градусов, в Туапсе вода +20, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре.

По данным экспертов, наиболее комфортной для купания считается вода, температура которой колеблется в пределах +23...25 градусов. Ранее так и сообщалось, что моря прогреются для комфортных температур к середине июня.

Если говорить о погоде, то температура воздуха на Кубани поднимется днем до +34 градусов, в горах до +27, на Черноморском побережье до +31. В Краснодаре днем ожидается +33 градуса тепла.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода в Краснодарском крае будет находиться под влиянием фронтальных разделов, поэтому местами вновь ожидаются сильные дожди с градом.

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