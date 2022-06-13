Несколько часов в дороге: Пробки с Черного моря растянулись на несколько километров

Отдохнувшие отпускники возвращаются с моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нет ничего более постоянного летом, чем пробки к морю и обратно. Жаркие дни в Краснодарском крае создают очередной коллапс на дорогах региона. Вереницы из машин выстраиваются перед выходными к побережью, а перед рабочей неделей – в обратном направлении от него.

- К морю ехали пять часов от Краснодара. Обратно также тяжело въехать в город после отдыха. Несколько часов в дороге просто выматывают, - делится местная жительница.

Вечером 13 июня, по данным сервиса «Яндекс.Карты», самая сложная обстановка складывается на участке возле Джубги, где схлестываются дороги с разных направлений вдоль Черного моря. Со стороны Геленджика бордовая линия горит от Архипо-Осиповки, там машины растянулись на расстоянии в 10 километров. Тянется вереница авто и от Лермонтово, водителям гарантировано несколько часов пребывания в пути.

Скриншот с "Яндекс.Карт"

Затор на Молдавановском перевале в сторону Краснодара от Черного моря растянулся больше чем на 30 километров. Больше двух километров придется простоять при въезде в Краснодар по Джубгинскому шоссе перед Восточным обходом, там машины едут со скоростью 20 км/ч.

Кроме того, на въезде в Краснодар вечером 13 июня наблюдается пробка перед станицей Елизаветинской. Там тоже автомобилисты, выстроившиеся на протяжении больше семи километров, пытаются попасть в Краснодар.

Отдыхающие считают, что на дорогах Краснодарского края нужно скорее убирать реверсивное движение там, где оно есть. Ведь уже начинается разгар отпусков. Температура Черного и Азовского морей прогрелась до комфортных отметок.