От каждой строчки - волосы дыбом. О чем писал в дневниках устроивший крупнейший в СССР теракт Петр Волынский

Петр Волынский взорвал пассажирский автобус из-за ненависти к высоким людям.

51 год назад в Краснодаре произошел один их крупных терактов за всю историю СССР. 14 июня 1971-го на воздух взлетел переполненный людьми автобус ЛАЗ-695Е. В момент взрыва в салоне находилось около 80 человек, десять из которых погибли. Серьезные ранения получили 40 пассажиров, часть из которых навсегда осталась инвалидами. Масштабы той жуткой трагедии поражали. Поверить в то, что немыслимое зверство устроил бывший советский врач, было невозможно, но то, что нашли у него в квартире, повергло в шок всех силовиков, занимавшихся расследованием.

Адская машина

Через сутки после случившегося криминалисты, изучившие каждый сантиметр места ЧП, дали жуткое заключение. В салоне автобуса находилась самодельная взрывчатка, которую иначе как «адской машиной» и не назовешь. По сути это был огнетушитель, начиненный порохом и поражающими элементами - гвозди, подшипники, болты, гайки. Жестокость устроившего теракт человека поражала!

С помощью уцелевших свидетелей теракта удалось восстановить картину. Как оказалось, сразу несколько человек запомнили странного пассажира невысокого роста, который разговаривал сам с собой. При этом мужчина ехал с черным чемоданом в руке. В какой-то момент он попросил выйти, ему вдруг стало плохо. Как только он покинул салон автобуса, прогремел взрыв.

Свою бомбу шизофреник начинил различной железной мелочевкой. Фото: материалы уголовного дела.

Чтобы установить имя человека, устроившего теракт, следователи подняли все старые дела. Они тщательно изучили каждый материал, связанный со взрывами и попытками использования бомб. В итоге наткнулись на папку о минировании двери профессора Хромова. В беседе с психиатром всплыло имя Петра Волынского. Он-то и стал главным подозреваемым.

Автобус ЛАЗ-695Е после взрыва.

«Мне можно все!»

Чтобы не спугнуть Волынского, за ним устроили слежку. Причем круглосуточную. Силовики рассматривали разные версии - ведь действовать террорист мог не один. Пока подозреваемый был на работе, у него дома устроили негласный обыск - без свидетелей и протоколов. Правоохранителям важно было понимать, с кем они имеют дело.

Сыщики были поражены увиденным. Квартира больше напоминала цех по изготовлению самодельных бомб. В жилище нашли металлические баллоны, порох, подшипники, часовые механизмы, литературу по взрывному делу и чертежи. Если бы страшные находки Волынский успел бы применить, как планировал, то сровнять с землей можно было бы целую многоэтажку.

Петра Волынского задержали через пару дней после теракта около вокзала «Краснодар-1».

Жутко выглядела и спальня Петра Волынского. В одной из комнат висел портрет Наполеона. От руки на нем был указан рост императора Франции - «157 см». А рядом был прикреплен снимок самого Волынского с надписью «Мне можно все».

Сомнений в том, что автобус взорвал именно Петр Волынский, уже ни у кого не оставалось. Когда появилась информация о новых жутких планах террориста, его все же задержали. Произошло это спустя двое суток после взрыва автобуса на вокзале Краснодар-1. Причем на вопрос следователей о том, почему он совершил такое страшное деяние, тот даже не стал отпираться, а честно ответил, что ненавидит людей.

Петр Волынский (в центре) на опознании. Фото: из материалов уголовного дела

«Лига низкорослых людей»

Когда правоохранители стали разбираться в мотивах преступления мужчины, то во многом докопаться до истины помогли его записи. Петр Волынский вел дневник. Свои мысли он записывал в обычную школьную тетрадь с листами в линию.

Террорист считал, что все высокие люди пытаются истребить тех, кто был невелик. По мнению Волынского, низкорослые по умолчанию считались более способными, умными и талантливыми. Однако из-за коварных происков высокорослых, которые завидовали их уму и способностям, низкорослые оказались в загоне.

Свой дневник Волынский вел долгие годы в обычных школьных тетрадях.

- Не желая опозориться в мировом масштабе, высокорослые мужчины СССР решили идти не по пути явного и открытого убийства, а по пути стерилизации, рассчитывая, что через 50-70 лет, примерно к 2020 году, низкорослое население прекратит свое существование, - писал в своем дневнике Петр Волынский. - На освободившееся место наплодится высокорослое население, отчего, по их расчетам, улучшится жизненный уровень.

Из записей следователи узнали, что у мужчины были серьезные психические отклонения. Он ненавидел высоких людей и считал, что их необходимо истребить. Еще в 1967 году он задумал основать «Лигу низкорослых людей». Главная цель ее - «провести мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира». Среди жителей Краснодара Волынский даже искал единомышленников.

- Я ходил по улицам, подходил к незнакомым мужчинам и спрашивал у них: «Сколько вам лет, где живете, боитесь ли вступить в рукопашную схватку с высокорослыми породистыми мужчинами, знаете ли вы, что вашу жену будут оплодотворять высокие мужики? - говорилось в записях Петра Волынского.

Планы обезумевшего мужчины были грандиозными. Он собирался требовать от ЦК КПСС произвести перепись всего низкорослого населения. Затем он хотел выделить пропорционально их численности территорию внутри страны и создать там республику, где будут жить только низкорослые люди.

Каждая строчка, написанная Волынским, пропитана ненавистью.

- Такие, как я, — уникальные люди. Эти длинные твари должны умереть в страшных мучениях, чтобы нам стало легче жить, - писал в дневнике Петр Волынский. - Такова главная цель моей «Лиги». Это станет для всех уроком. Они узнают, что шутить с нами нельзя. Мы будем убивать снова и снова, пока мою власть и власть «Лиги» не признают все вокруг.

Когда на суде Волынского спросили, чего он хотел добиться, взрывая бомбу в автобусе, тот, не раздумывая, ответил: «Я ненавижу людей». В итоге его признали невменяемым. В тюрьму не отправили - его заключили в психиатрической больнице закрытого типа до конца жизни.

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