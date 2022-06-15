В Анапе цветет, а в Голубицкой - все чисто. Эколог объяснил, почему на Азовском побережье нет водорослей

Азовское море сейчас кристально чистое. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

С наступлением лета на побережье Черного моря устремились отпускники. Семьи с детьми традиционно выбирают для отдыха Анапу. Курорт славится своим мелководьем и песчаными пляжами. В июне, правда, начался сезон цветения водорослей, побережье стало кашеобразным. А тем временем вода в Азовском море кристально чистая. Там нет ни намека на «зеленый борщ». При этом отметки уже достигли комфортных для купания значений. Эколог объяснил, почему на Азовском побережье нет водорослей.

- На самом деле для активного цветения должны сложиться определенные условия. Так, например, в Анапе мелководье, к тому же за счет расположения в небольшом заливе, здесь нет высоких волн и сильного ветра. Нет здесь и холодных подводных течений, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - А на Азовском побережье все иначе. И для развития того вида водорослей, что цветут в Анапе, просто нет условий.

По словам Вениамина Голубитченко, Азовское море менее соленое - это тоже влияет на отсутствие «зеленой каши».

Так что курортники смело могут отправляться на отдых в станицу Голубицкую или, например, в Кучугуры. Берег там одинаково чистый.

- При этом отмечу, что водоросли на Азовском побережье все же цветут. Только ближе к августу, - продолжает эколог. - Именно к этому периоду наступает штилевая погода, вода сильно не перемешивается, а значит, нет препятствий для развития водорослей. К слову, в это время с рисовых чеков сбрасывается вода, азот и фосфор в больших объемах попадают в море. А это хорошая подкормка для водорослей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черное море с бахромой. Берега Анапы стали изумрудно-зелеными

В Анапе начался сезон цветения водорослей в Черном море (читайте далее)